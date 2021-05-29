Российские авиакомпании тоже начали облетать Беларусь

Российские авиаперевозчики выполнили около десяти рейсов в облет Беларуси, пишет Forbes со ссылкой на источники.
«Сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», — рассказал собеседник журнала.
Он уточнил, что речь идет о рейсах, совершенных 27 мая. При этом он не назвал компании и направления.
Эту информацию подтвердил также источник в одной из крупнейших авиакомпаний. Официальных комментариев от Росавиации и крупнейших авиаперевозчиков пока нет.
На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Лидеры ЕС в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью.
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