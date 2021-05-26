В Беларуси уверяют, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии

Сообщение с угрозой взрыва самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии, передает в среду агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».

«Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии», — говорится в сообщении АТН в его официальном Telegram-канале.

Ранее глава департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский заявил, что 23 мая на электронную почту Национального аэропорта «Минск» поступило письменное сообщение на английском языке, в котором якобы солдаты ХАМАС потребовали от ЕС отказаться от поддержки действий Израиля в секторе Газа, сообщили о якобы заложенной в самолете Ryanair бомбе и заявили, что взорвут ее над Вильнюсом в случае невыполнения требований.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.