Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Беларуси

Главы государств и правительств стран ЕС приняли решение расширить санкции против Беларуси и включить в черный список новых лиц и организации. Об этом заявила во вторник журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

«Мы потребовали от Беларуси немедленно освободить обоих задержанных (активиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу, — Ред.). Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO), — должна срочно расследовать инцидент», — сказала она.

«И мы попросили глав МИД включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях», — сообщила Меркель, отметив, что в черном списке уже находятся «многие белорусские политики и президент Лукашенко».

ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила, сказала она.

Главы государств и правительств стран ЕС также провели дискуссию о том, причастна ли Россия к инциденту с самолетом в Минске, но имеющиеся данные не позволили им углубиться в этот вопрос, добавила Меркель.

«Мы, разумеется, затронули вопрос, причастна ли Россия к этому. У нас не было сведений, поэтому дальнейшего углубления в тему не произошло», — сказала она. Меркель при этом подчеркнула, что отношения с Россией долго обсуждались в понедельник вечером на саммите без привязки к инциденту с самолетом.