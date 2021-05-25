Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Беларуси

Главы государств и правительств стран ЕС приняли решение расширить санкции против Беларуси и включить в черный список новых лиц и организации. Об этом заявила во вторник журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.
«Мы потребовали от Беларуси немедленно освободить обоих задержанных (активиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу, — Ред.). Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO), — должна срочно расследовать инцидент», — сказала она.
«И мы попросили глав МИД включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях», — сообщила Меркель, отметив, что в черном списке уже находятся «многие белорусские политики и президент Лукашенко».
ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила, сказала она.
Главы государств и правительств стран ЕС также провели дискуссию о том, причастна ли Россия к инциденту с самолетом в Минске, но имеющиеся данные не позволили им углубиться в этот вопрос, добавила Меркель.
«Мы, разумеется, затронули вопрос, причастна ли Россия к этому. У нас не было сведений, поэтому дальнейшего углубления в тему не произошло», — сказала она. Меркель при этом подчеркнула, что отношения с Россией долго обсуждались в понедельник вечером на саммите без привязки к инциденту с самолетом.
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