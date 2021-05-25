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Власти Беларуси опубликовали переговоры пилота Ryanair с диспетчером

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Власти Беларуси опубликовали переговоры пилота Ryanair с диспетчером

Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров белорусского диспетчера с пилотом самолета Ryanair, 23 мая совершившего экстренную посадку в Минске. На борту лайнера, летевшего из Афин в Вильнюс, был экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали.

Минтранс Беларуси выложил на своем сайте расшифровку первых 29 минут переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair. В 9:30 диспетчер сообщил пилоту: «У нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, и ее могут привести в действие над Вильнюсом». В «целях безопасности» диспетчер рекомендовал приземлиться в аэропорту Минска. Пилот попросил предоставить ему альтернативные варианты действий, а также стал расспрашивать, откуда поступила информация о минировании. Диспетчер ответил, что информацию о бомбе получили сотрудники аэропорта по электронной почте. В ответ на уточняющий вопрос пилота диспетчер заявил, что письмо было отправлено в несколько аэропортов, но каких именно, не сказал.

После этого пилот спрашивает: «Опять же, эта рекомендация направить самолет в Минск, откуда она взялась? Откуда она? От компании? От властей аэропорта вылета или от властей аэропорта прибытия?». Диспетчер в ответ говорит: «Это наша рекомендация». Спустя шесть минут пилот объявил сигнал бедствия (mayday) и заявил, что направит самолет на посадку в минский аэропорт.

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Часть разговора не расшифрована — в пресс-релизе в нескольких местах написано «неразборчиво» (unreadable). Расшифровка оканчивается в 9:57, когда, предположительно, пилот должен был начать согласовывать технические детали с аэропортом.

Евросоюз раскритиковал действия белорусских властей и призвал закрыть для Беларуси воздушное пространство и аэропорты. Полеты над Белоруссией уже приостановили Air France, Finnair и Austrian Airlines, Lufthansa и AirBaltic. Белорусская авиакомпания «Белавиа» в ответ до ноября прекратила полеты в Лондон и Париж. Украина объявила, что с 26 мая прекратит авиасообщение с Беларусью.

Беларусь, Роман Протасевич
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