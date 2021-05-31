Еврокомиссия разрешила использовать вакцину Pfizer для подростков

Еврокомиссия (ЕК) разрешила использование странами — членами Евросоюза вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech для детей 12-15 лет. Об этом сообщила в понедельник еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

«Сегодня Еврокомиссия приняла решение одобрить использование вакцины BioNTech/Pfizer от COVID-19 для детей 12-15 лет», — сказала она.