Регулятор ЕС рекомендовал использование лекарства компании Pfizer от COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало к использованию таблетки от коронавируса COVID-19 Paxlovid производства компании Pfizer, говорится в заявлении агентства, опубликованном в четверг.
«Комитет (по лекарственным препаратам для человека, КЛПЧ — Ред.) рекомендовал Paxlovid для лечения коронавируса у взрослых, которым не требуется дополнительный кислород и у которых наблюдается повышенный риск перехода болезни в тяжелую форму», — отмечается в заявлении ЕМА.
К такому решению в КЛПЧ пришли после рассмотрения результатов исследования, которое показало существенное снижение смертей и госпитализаций пациентов с коронавирусом, у которых наблюдался повышенный риск перехода болезни в тяжелую форму, после принятия лекарства.
В течение месяца после лечения препаратом всего восемь из 1039 пациентов были госпитализированы дольше 24 часов, ни один из испытуемых не скончался от последствий заражения COVID-19. Из 1046 людей, получивших плацебо, были госпитализированы 66 человек, девять человек умерли.
Большинство пациентов, участвовавших в исследовании, были заражены штаммом коронавируса «дельта», однако ожидается, что препарат будет также эффективен против «омикрона» и других штаммов.
Paxlovid стал первым лекарством от коронавируса в форме таблеток, которое рекомендовали к применению в ЕС.
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