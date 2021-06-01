В Италии вышел на свободу один из самых жестоких мафиози

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Джованни Бруска по прозвищу Свинья вышел на свободу из тюрьмы, где провел 25 лет. Бруска известен, в частности, тем, что убил известного борца с мафией судью Джованни Фальконе, его супругу и троих полицейских. Освобождение преступника, который сознался в том, что лично убил более 100 человек, в том числе детей, и заказал убийство еще нескольких десятков людей, потрясло Италию, сообщает Коммерсант со ссылкой на итальянские СМИ.

Джованни Бруска, который славился особой жестокостью, был арестован в 1996 году в результате масштабной полицейской операции. Ему грозило пожизненное заключение, однако мафиози стал pentito — информатором полиции — и сообщил следствию важную информацию по нескольким серьезным преступлениям 1980–1990-х годов, совершенных Коза-нострой. Поэтому суд приговорил его лишь к 25 годам лишения свободы. Теперь по решению апелляционного суда Милана Бруска проведет четыре года на свободе под надзором полиции, а затем в зависимости от его поведения надзор будет снят.

Глава партии «Лига Севера», бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини осудил освобождение Бруски. «Это не то «правосудие», которое заслуживают итальянцы«,— заявил он. Свое сожаление решением суда выразили и родственники жертв Бруски. Однако, как заявил прокурор Федерико Кафьеро де Рахо, «вне зависимости от того, что думают о совершенных им в свое время зверствах, есть факт сотрудничества... Давайте не будем забывать, что он предоставил сведения о взрывах на Сицилии и в Италии».