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В Италии вышел на свободу один из самых жестоких мафиози

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В Италии вышел на свободу один из самых жестоких мафиози
Фото: REUTERS

Джованни Бруска по прозвищу Свинья вышел на свободу из тюрьмы, где провел 25 лет. Бруска известен, в частности, тем, что убил известного борца с мафией судью Джованни Фальконе, его супругу и троих полицейских. Освобождение преступника, который сознался в том, что лично убил более 100 человек, в том числе детей, и заказал убийство еще нескольких десятков людей, потрясло Италию, сообщает Коммерсант со ссылкой на итальянские СМИ.

Джованни Бруска, который славился особой жестокостью, был арестован в 1996 году в результате масштабной полицейской операции. Ему грозило пожизненное заключение, однако мафиози стал pentito — информатором полиции — и сообщил следствию важную информацию по нескольким серьезным преступлениям 1980–1990-х годов, совершенных Коза-нострой. Поэтому суд приговорил его лишь к 25 годам лишения свободы. Теперь по решению апелляционного суда Милана Бруска проведет четыре года на свободе под надзором полиции, а затем в зависимости от его поведения надзор будет снят.

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Глава партии «Лига Севера», бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини осудил освобождение Бруски. «Это не то «правосудие», которое заслуживают итальянцы«,— заявил он. Свое сожаление решением суда выразили и родственники жертв Бруски. Однако, как заявил прокурор Федерико Кафьеро де Рахо, «вне зависимости от того, что думают о совершенных им в свое время зверствах, есть факт сотрудничества... Давайте не будем забывать, что он предоставил сведения о взрывах на Сицилии и в Италии».

Италия, мафия
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