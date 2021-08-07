В Неаполе арестована 70-летняя руководительница мафиозного клана

Женщина-лидер одной из мафиозных группировок Мария Личчарди арестована в субботу в аэропорту «Чампино» в Неаполе при попытке вылета в Испанию, сообщает итальянская пресса.
По данным СМИ, 70-летняя «пикколетта» (итал. малышка), получившая такое прозвище за невысокий рост, приходится сестрой Дженнаро Личчарди — основателю одного из кланов итальянской мафии «Каморра».
Ранее она отбыла восьмилетний срок тюремного заключения, была освобождена в декабре 2009 года, после чего, как полагают итальянские правоохранители, взяла в свои руки руководство кланом.
Против Марии Личчарди выдвинуты обвинения в причастности к мафиозной группировке, а также в махинациях с финансами и на аукционах.
СМИ называют «Каморру» наиболее жесткой группировкой. Считается, что их основная деятельность связана с наркотиками. Ее члены занимаются также вымогательством денег у компаний. В 2006 году книгу об этой структуре написал итальянский журналист Роберто Савиано («Гоморра»). По ее мотивам сняли одноименный фильм, получивший гран-при на Каннском фестивале.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016