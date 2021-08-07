В Неаполе арестована 70-летняя руководительница мафиозного клана

Женщина-лидер одной из мафиозных группировок Мария Личчарди арестована в субботу в аэропорту «Чампино» в Неаполе при попытке вылета в Испанию, сообщает итальянская пресса.

По данным СМИ, 70-летняя «пикколетта» (итал. малышка), получившая такое прозвище за невысокий рост, приходится сестрой Дженнаро Личчарди — основателю одного из кланов итальянской мафии «Каморра».

Ранее она отбыла восьмилетний срок тюремного заключения, была освобождена в декабре 2009 года, после чего, как полагают итальянские правоохранители, взяла в свои руки руководство кланом.

Против Марии Личчарди выдвинуты обвинения в причастности к мафиозной группировке, а также в махинациях с финансами и на аукционах.

СМИ называют «Каморру» наиболее жесткой группировкой. Считается, что их основная деятельность связана с наркотиками. Ее члены занимаются также вымогательством денег у компаний. В 2006 году книгу об этой структуре написал итальянский журналист Роберто Савиано («Гоморра»). По ее мотивам сняли одноименный фильм, получивший гран-при на Каннском фестивале.