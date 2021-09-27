Охрану премьера Нидерландов усилили из-за мафии

Власти Нидерландов усилили меры по охране исполняющего обязанности премьер-министра страны Марка Рютте, после того как за ним обнаружили слежку, которую, предположительно, вели члены марокканской мафии. Об этом со ссылкой на источники сообщает местное издание De Telegraaf.
Собеседники издания отметили, что наблюдение за Рютте могли вести «корректировщики», которые выясняют необходимые детали перед нападением киллеров.
Прежде врио премьер-министра передвигался по Гааге на велосипеде. Теперь, как замечает Telegraaf, сотрудники королевской и дипломатической службы безопасности обеспечили ему «строгие» — «видимые и невидимые» меры безопасности.
Издание отмечает, что в Нидерландах уже образовалась «длинная очередь людей», которые рассчитывают на государственную защиту от мафии из-за поступавших им ранее сообщений от злоумышленников. Среди них юристы, судьи, адвокаты, журналисты и члены их семей. Опрошенные De Telerfaaf криминалисты заметили, что мафиозные группировки стремятся запугать общество и дестабилизировать его.
Ранее, напомнили эксперты, в Нидерландах напали на адвоката Дарка Версума и журналиста Питера де Фриза. Последний перед нападением тоже получал угрозы.
Марк Рютте занимает пост премьер-министра Нидерландов с 2010 года. В 2021 году его партия победила на парламентских выборах.
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