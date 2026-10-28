Time: Проблеми в роботі Starlink в Україні продемонстрували залежність військових від технологій, які контролює один постачальник

Проблеми в роботі супутникового зв’язку Starlink в Україні продемонстрували одну з ключових вразливостей сучасної війни — залежність військових від технологій, які контролює один приватний постачальник.

Про це пише видання Time.

У матеріалі наголошується, що компанії, які володіють критично важливими технологіями, можуть суттєво впливати на перебіг військових операцій. У результаті держави ризикують опинитися в залежності від рішень керівників приватного бізнесу, які ухвалюються поза традиційними дипломатичними механізмами.

Доступ України до супутникового зв’язку Starlink залежить як від рішень у Вашингтоні, так і від політики компанії SpaceX. Тому Києву доводиться враховувати не лише обмеження, які може встановлювати приватний постачальник, а й непрості відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Ад’юнкт-професор Інституту державної політики імені Джека Д. Гордона при Міжнародному університеті Флориди Алекс Кроутер звернув увагу на невизначеність щодо того, хто саме має повноваження керувати доступом українських військових до супутникового зв’язку. За його словами, такий вплив може бути в Ілона Маска як власника SpaceX, президента США Дональда Трампа або міністра оборони США Піта Гегсета.

Професор політології Університету Огасти Ленс Хантер зазначив, що сучасні армії дедалі більше залежать від цифрових технологій та постійного доступу до відповідних послуг. На відміну від традиційного озброєння, яке після придбання переходить під контроль покупця, використання технологічних систем може й надалі залежати від постачальника. Тому сама купівля обладнання не гарантує державі повної оперативної самостійності.

"В України багато терміналів Starlink, і вона дуже сильно залежить від SpaceX у плані надання можливості використовувати їх, коли це необхідно. Це не просто разова залежність від купівлі технологій. Тепер це постійна залежність", — пояснив Хантер.

На його думку, Україні буде складно зменшити цю залежність шляхом залучення альтернативних постачальників. Відтворити відповідні технології непросто, а кількість компаній, здатних забезпечити подібний рівень послуг, обмежена.

Хантер також зазначив, що SpaceX має особливі переваги за сукупністю таких характеристик, як швидкість, доступність і гнучкість супутникового зв’язку. За його словами, Європа наразі не має технології аналогічного рівня.