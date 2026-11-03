Куюн: Подорожчання автогазу на українських АЗС триватиме й надалі

Ціна автогазу в Україні найближчим часом може перетнути позначку 60 гривень за літр через гострий дефіцит ресурсу на європейському ринку та блокування південних імпортних шляхів.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За словами експерта, після тривалого періоду стабільних і низьких цін на скраплений газ ринок зіштовхнувся із серйозним нестатком ресурсу.

Ключовим фактором став світовий перерозподіл обсягів пального:

Азійський регіон вигрібає вільні обсяги скрапленого газу, пропонуючи виробникам вищу ціну;

Європейські та африканські виробники на тлі високого попиту суттєво підвищили прайси.

Додатковим ударом по українському ринку стало ускладнення логістики через південний напрямок, зокрема через річку Дунай, де імпорт призупинився через безпекові ризики.

"Південний напрямок закрився. Всі поїхали шукати в Європу той газ, а його там нема. Тому маємо дефіцит, бачимо на колонках - дуже часто немає зараз цього ресурсу", - зазначив Куюн.

Він додав, що найбільше від нестачі пального потерпають регіональні компанії, які купують газ дрібним гуртом на внутрішньому ринку.

Заправні мережі, які є прямими імпортерами, знаходяться в кращому стані, проте змушені закуповувати ресурс за високими цінами.

Сергій Куюн вважає, що подорожчання автогазу на українських АЗС триватиме й надалі.

"Я думаю, що 60 грн за літр, якщо ми сьогодні не перетнули, то перетнемо найближчим часом. І це не межа, тому що от буквально днями очікуємо прайсів від провідного виробника - це компанія Sonatrach алжирська", - заявив експерт.

Він нагадав, що у жовтні цей виробник уже підняв ціни на 20%. На тлі збереження дефіциту очікується чергове підвищення вартості, тому напруга на ринку скрапленого газу зберігатиметься й надалі.