Bugatti показала окончательную версию автомобиля стоимостью €11 млн

Компания Bugatti представила готовую версию уникального гиперкара La Voiture Noire («Черная машина»), выпущенного в единственном экземпляре. Автомобиль, впервые показанный еще два года назад, полностью подготовили для передачи покупателю, заплатившему за машину €11 млн.

Как сообщалось ранее, с учетом налогов купе могло обойтись заказчику еще дороже — €16,5 млн. На протяжении двух лет Bugatti La Voiture Noire считался самым дорогим новым автомобилем в мире, пока компания Rolls-Royce в мае 2021 года не представила кабриолет Boat Tail. Он был заказан «супружеской парой, добившейся успеха мирового масштаба», которая, по неофициальным данным, заплатила за машину 20 млн фунтов стерлингов.

Что касается Bugatti La Voiture Noire, то он впервые был показан в марте 2019 года на Женевском автосалоне, после чего гиперкар отправили обратно на предприятие в французский Мольсайм для тщательной доводки агрегатов и настройки систем.

Купе было выпущено в год празднования 110-летнего юбилея французского производителя спортивных машин, основанного Этторе Бугатти в 1909 году. При этом саму новинку посвятили знаковой модели Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года выпуска.

La Voiture Noire создан на платформе модели Chiron, однако отличается от нее увеличенной колесной базой, совершенно другой передней частью кузова, а также кормой с шестью выхлопными патрубками.

Техническая начинка изменениям не подверглась. Bugatti La Voiture Noire оснащен 8,0-литровым мотором W16 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающим 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Динамические характеристики уникального гиперкара не названы. Стандартный Bugatti Chiron способен набирать первую «сотню» за 2,5 сек., а его максимальная скорость принудительно лимитирована 420 км в час. При этом при помощи специального ключа можно снять электронный «ошейник» и тогда автомобиль сможет разогнаться до 485 км в час.