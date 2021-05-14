Bugatti анонсировала премьеру сверхдорогого автомобиля, выпущенного в единственном экземпляре

Компания Bugatti опубликовала у себя в Instagram изображения готовой версии уникального гиперкара La Voiture Noire («Черная машина»), выпущенного в единственном экземпляре. Премьера автомобиля, который полностью подготовили для передачи заказчику, состоится 31 мая.

Начальный вариант Bugatti La Voiture Noire был впервые представлен в марте 2019 года в рамках Женевского автосалона. Тогда сообщалось, что это будет самый дорогой автомобиль французской марки и, возможно, наиболее дорогая машина во всем мире. Стоимость купе составила €11 млн, однако с учетом налогов гиперкар может обойтись покупателю в €16,5 млн. После премьеры в Женеве автомобиль отправили обратно на предприятие в Мольсайм для тщательной доводки агрегатов и настройки систем.

Уникальный La Voiture Noire был выпущен в год празднования 110-летнего юбилея французского производителя спортивных машин, основанного Этторе Бугатти в 1909 году. Сам спорткар посвятили знаковой модели Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года выпуска.

Bugatti La Voiture Noire построен на платформе модели Chiron, однако отличается от него совершенно другой передней частью кузова, а также кормой с шестью выхлопными патрубками.

Техническая составляющая осталась без изменений. Гиперкар укомплектован 8,0-литровым мотором W16 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающим 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.

Динамические характеристики пока не названы. Стандартный Bugatti Chiron способен набирать первую «сотню» за 2,5 сек., а его максимальная скорость принудительно лимитирована 420 км в час. При этом при помощи специального ключа можно снять электронный «ошейник» и тогда автомобиль сможет разогнаться до 485 км в час.