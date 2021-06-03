ВАКС дал судье 6 лет с конфискацией за взятку в тысячу евро

В четверг, 3 июня, Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области Анне Билык за взятку в тысячу евро.
Как сообщает Украинская правда, по приговору суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля и земельного участка в Броварах и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года.
Отмечается, что ВАКС признал судью виновной в получении 1000 евро взятки за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении.
Журналист Олег Новиков со ссылкой на версию прокуратуры сообщает, что Билык требовала деньги у частного предприятия за вынесение уточняющего решение по делу об изъятии 13,5 тонн горючего органами Государственной фискальной службы и пообещала вернуть предпринимателю топливо.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016