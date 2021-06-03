ВАКС дал судье 6 лет с конфискацией за взятку в тысячу евро

В четверг, 3 июня, Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области Анне Билык за взятку в тысячу евро.

Как сообщает Украинская правда, по приговору суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля и земельного участка в Броварах и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года.

Отмечается, что ВАКС признал судью виновной в получении 1000 евро взятки за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении.

Журналист Олег Новиков со ссылкой на версию прокуратуры сообщает, что Билык требовала деньги у частного предприятия за вынесение уточняющего решение по делу об изъятии 13,5 тонн горючего органами Государственной фискальной службы и пообещала вернуть предпринимателю топливо.