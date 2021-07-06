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Bugatti переходит под контроль немецко-хорватского предприятия

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Bugatti переходит под контроль немецко-хорватского предприятия

Немецкий Porsche AG и хорватский Rimac Automobili заключили соглашение о создании совместного предприятия, которое будет владеть производителем люксовых спортивных автомобилей Bugatti. Владевший последние 20 лет Bugatti концерн Volkswagen AG передает бренд под контроль этого СП, поскольку намерен сосредоточиться на производстве электромобилей и прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Как отмечается в пресс-релизе Porsche, при условии получения разрешения антимонопольных органов СП Bugatti-Rimac будет зарегистрировано в четвертом квартале нынешнего года, и его штаб-квартира разместится в Загребе. Rimac Automobili получит в нем контрольный пакет акций — 55%, а Porsche, который владеет 24-процентной долей в хорватском производителе, получит 45%. Главой СП станет основатель и владелец Rimac Automobili Мате Римац.

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Планируется, что новая компания будет изначально производить модели Bugatti Chiron и электромобили Rimac Nevera, а также разрабатывать новые модели, в том числе электромобили Bugatti.

Porsche, Bugatti
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