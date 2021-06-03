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Большую кольцевую смогут строить без открытых тендеров

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Большую кольцевую смогут строить без открытых тендеров

Верховная Рада на заседании 3 июня приняла законопроект 5309, которым разрешила выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro — стоимость работ оценивают минимум в 85 млрд гривен.

Об этом сообщает Transparency International Украина.

Так, депутаты проголосовали за поправку, которой вывели этот проект из-под действия Закона «О публичных закупках». В то же время, профильный комитет ее не поддержал.

Прежде всего речь идет о маршруте-полукольце вокруг столицы по области (Киевская обходная дорога). Сейчас проект оценивают в 85 млрд грн. Его планируют построить к 2025 году, общая протяженность дороги составит около 150 км.

Кроме этого, депутаты разрешили проводить закупки ко Дню Конституции и Дню Независимости Украины по переговорной процедуре — то есть также без аукционов, но эти договоры будут в системе Prozorro.

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Отмечается, что эти изменения внесли в законопроект, который сначала касался регулирования обжалований в публичных закупках. Как говорят в организации, в документе есть как положительные, так и отрицательные изменения.

Из последних — законопроект обязывает бизнес во время обжалования в АМКУ предоставлять доказательства нарушений их прав. Однако не во всех случаях такие доказательства возможно предоставить, что может лишить жалобщиков права на обжалование. О коррупционных рисках также предупреждало НАПК.

Поэтому организация призвала президента этот законопроект не подписывать и вернуть на повторное рассмотрение в Раду.

ProZorro, Большая окружная, Большая стройка
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Четверг, 3 июня 2021
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