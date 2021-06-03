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Зеленский обещает ветировать принятый сегодня закон о недостоверном декларировании

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Зеленский обещает ветировать принятый сегодня закон о недостоверном декларировании

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ветировать принятый Верховной Радой 3 июня закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование (законопроект № 4651), сообщает Офис президента.

«Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием», — подчеркнул глава государства.

Отмечается, что 3 июня народные депутаты поддержали инициированный президентом законопроект № 4651 в таком виде, что ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере.

В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, во владении членов семьи декларанта, что даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем.

«Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС — безвизовый режим», — подчеркнул Зеленский.

Также подчеркивается, что поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свобод, однако без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта и не является пропорциональным.

«Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должно быть достаточно суровой и должна предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны нести ответственность по закону», — добавил глава государства.

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Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) призвали президента Зеленского наложить вето на закон о недостоверном декларировании, который Верховная Рада приняла 3 июня.

декларации, Владимир Зеленский
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