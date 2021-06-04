Белорусским самолетам запретят посадку во всех аэропортах Евросоюза

Послы Европейского Союза поддержали запрет на посадку самолетов Беларуси в аэропортах ЕС в ответ на инцидент с самолетом Ryanair. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Журналист написал, что белорусские авиаперевозчики не смогут приземляться в аэропортах стран Европейского Союза. Соответствующий запрет рассмотрели послы ЕС, подчеркнул Йозвяк.

«Посланники ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Процедура подписания заканчивается сегодня днем. Должен вступить в силу в полночь», — написал корреспондент.

Такие меры стали продолжением санкций в отношении Беларуси. Ранее Европейский Союз запретил своим авиаперевозчикам осуществлять полеты в воздушном пространстве государства.