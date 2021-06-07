В НАТО нет консенсуса по вопросу членства Украины в альянсе

Позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на саммите НАТО 14 июня, однако по вопросу ее членства в альянсе консенсуса еще нет. Об этом заявил по видеосвязи заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе конференции «Демократия в действии».

«Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет», — ответил он на вопрос о перспективе членства Украины и Грузии в альянсе. В то же время он добавил, что украинский вопрос будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.

«Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей», — сообщил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, необходимо решить немедленно.