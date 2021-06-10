УЕФА потребовал убрать с формы Украины слоган «Героям слава»

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы лозунг «Героям слава». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
В УЕФА отметили, что карта Украины, на который также был изображен Крым, не нарушает правил, а вот сочетание лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава» «явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».
«Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», — заявили в УЕФА.
Напомним, что ранее была презентована форма сборной предстоящий турнир. На груди игроков украинской сборной расположены очертания территорий Украины с Крымом. Помимо этого, на форму нанесены фразы «Слава Украине» и «Героям слава». Сообщалось, что УЕФА одобрил эту форму.
После этого Российский футбольный союз обратился в УЕФА с жалобой по поводу этой формы. В РФС посчитали, что дизайн формы нарушает запрет на политические высказывания.
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