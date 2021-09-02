Матчи Евро-2020 собрали рекордную аудиторию

Матчи прошедшего чемпионата Европы по футболу собрали рекордную зрительскую аудиторию по всему миру — 5,2 миллиарда человек, сообщается на сайте УЕФА.

Финальный матч между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен) на стадионе «Уэмбли» стал самым популярным телевизионным событием в Великобритании за 24 года и в Италии с 2012 года.

В среднем каждый матч в прямом эфире смотрело более 100 миллионов зрителей. Зрительская аудитория финала составила около 328 миллионов человек.

За пределами Европы самое большое количество зрителей было в Китае — 352 миллиона человек, на 43% больше, чем во время прошлого Евро. В США аудитория выросла на 32% при совокупной телеаудитории 87 миллионов человек. В Индии зарегистрирован рост на 229%, а совокупная аудитория — 107 миллионов человек.

Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

В финале турнира сборная Италии победила англичан в серии пенальти со счетом 3:2. Счет основного матча завершился вничью — 1:1, в дополнительное время голов забито не было.