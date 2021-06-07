Госдеп знает, кто подрывает реформы в Украине

Связанные с Россией и олигархами фигуры пытаются подорвать прогресс Украины в проведении реформ и представляют главный вызов евроатлантической интеграции Украины.

Как передает Укринформ, об этом рассказал исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер в видеообращении во время международного форума Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

«Мы также видим большое количество вредоносных сил, которые стремятся подорвать реформы, не только руководствуясь собственными интересами, но и находясь на службе у определенных политических сил — это пророссийские и олигархические лица, которые распространяют дезинформацию, пытаются повлиять на институты для принятия решений или сеять беспорядок. Они являются главным вызовом евроатлантической интеграции Украины», — отметил он.

По словам Рикера, США накладывают санкции и вводят визовые ограничения «против коррумпированных и вредоносных лиц, которые подрывают демократические процессы». Так, в марте Соединенные Штаты «публично объявили, что украинский олигарх Игорь Коломойский не имеет права въезжать в Соединенные Штаты из-за его причастности к масштабной коррупции».

«Мы приветствуем шаги украинского правительства, сделанные в этом году, чтобы задействовать ограничительные меры против коррупционеров. И мы отмечаем работу украинского гражданского общества в обнаружении коррупции. Мы надеемся увидеть следующие действия украинского правительства, в том числе в суде, по привлечению этих лиц к ответственности в ближайшие месяцы и годы», — добавил представитель Госдепартамента.

Он отметил, что противодействие коррупция является «главной стратегической целью США как в глобальном измерении, так и в Украине».

Рикер также напомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что борьба с коррупцией для Украины является не менее важной, чем борьба с российской агрессией.

При этом представитель Госдепа США отметил, что после Революции Достоинства в 2014 году Украина сделала «огромный прогресс» в укреплении реформ, что является примером для стран региона и за его пределами. На этом фоне он выделил децентрализационные и земельные реформы, а также «шаги по модернизации прокурорской службы Украины».

В то же время Рикер уточнил, что Соединенные Штаты ожидают дальнейших шагов украинской власти в конкретных сферах. «Мы ожидаем увидеть следующие шаги, направленные на защиту добродетели и независимости институтов сектора правосудия в Украине, обеспечение международных стандартов прозрачности и корпоративного управления, а также принятие необходимого законодательства для реформирования правоохранительных органов», — сказал он.