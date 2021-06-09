Строительство канала «Стамбул» начнется уже 26 июня

Власти Турции 26 июня проведут церемонию начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор. Об этом в среду сообщил телеканал Haberturk.

По его данным, эта дата уже утверждена руководством страны. На самой церемонии будет присутствовать президент Реджеп Тайип Эрдоган. Строительство канала в соответствии с принятым проектом начнется с закладки первого камня под основу одного из шести мостов через будущую водную артерию.

Проект канала «Стамбул» был анонсирован Эрдоганом в 2011 году. Канал призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря.