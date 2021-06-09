Более 70% украинцев считают войной конфликт между Россией и Украиной

Большая часть украинцев считает, что между Украиной и Российской Федерацией идет война, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива 14-19 мая и презентованного 9 июня.
Согласно опросу, убеждены, что между Украиной и РФ идет война, 71% населения. Такое мнение превалирует во всех макрорегионах и возрастает с востока (48%) до запада (91%) страны.
С тем, что между Украиной и РФ идет война, соглашается абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского — 85%, Петра Порошенко — 88%, Юлии Тимошенко — 76%. Среди избирателей Юрия Бойко только 31% соглашается с этим мнением, тогда как 50% его сторонников не согласны с этим тезисом.
Согласно опросу, большинство украинцев (53,5%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков, причем количество сторонников такой позиции за последние 1,5 года увеличилось — в ноябре 2019 года их было 45%. 15% опрошенных расценивает события на Донбассе как внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает РФ. 13% считают, что это война России с Западом на территории Украины, 7% полагают, что это внутренний гражданский конфликт в Украине.
В ходе исследования было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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