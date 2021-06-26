Эрдоган озвучил стоимость и сроки завершения канала «Стамбул»

Стоимость проекта канала «Стамбул» составит 15 миллиардов долларов, проект будет реализован за шесть лет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии начала строительства канала, сообщает РИА Новости.

Эрдоган принимает участие в торжественной церемонии начала строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Строительство начнется с одного из шести мостов через будущий канал.

«Этот проект стоимость в 15 миллиардов долларов даст новое дыхание для нашей внешней торговли. Планируем за шесть лет закончить строительство канала. В скором времени он себя сможет окупить», — сказал Эрдоган. Трансляция ведется в Twitter турецкого лидера.

Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с экологией и конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.