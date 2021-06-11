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47 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды

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47 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды

Вследствие плохих погодных условий в шести областях Украины без электроэнергии остались 47 населенных пунктов, тогда как ранее без света оказались жители 34 населенных пунктов. Об этом сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Дожди, грозы и сильные порывы ветра принесли украинцам неприятности. На утро 11 июня обесточено 47 населенных пунктов в 6 областях. Из-за ухудшения погодных условий сработали системы автоматической защиты линии электропередач. В результате без света остались населенные пункты в таких областях:

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Житомирская – 18;
Сумская – 7;
Винницкая – 6;
Запорожская – 6;
Киевская – 6;
Луганская – 4.
Бригады облэнерго обработают над восстановлением подачи электроэнергии.

И в ближайшие в ближайшие дни в Украине сохранится теплая, но дождливая погода.

В свою очередь, синоптик дал прогноз погоды на лето. Жара придет в Украину не раньше второй половины июля.

 

погодные условия, ГСЧС
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