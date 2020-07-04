Непогода оставила без электричества 21 населенный пункт, 10 - подтоплены

по состоянию на утро субботы, 4 июля, в Украине из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточен 21 населенный пункт в 4 областях.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.
Так, сообщается, что без электричества остались 14 населенных пунктов в Киевской области, три — в Донецкой, по два — в Запорожской и Черновицкой.
Кроме того, на территории западных областей остаются подтопленными 10 населенных пунктов Черновицкая область — 7, Львовская — 1 и Тернопольская — 2.
Разрушены 202,5 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области) и 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.
Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог ) областях.
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