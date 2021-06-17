Всемирный банк отказался помогать Сальвадору в переходе на биткоин

Всемирный банк заявил, что не может помочь властям Сальвадора в переходе на использование биткоина, пишет Reuters. В организации отметили, что готовы оказывать помощь правительству Сальвадора, но использование криптовалюты на государственном уровне — это не то, что Всемирный банк может поддержать из-за недостаточной прозрачности и неэкологичности биткоина.
16 июня министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя сообщал, что правительство страны обратилось за технической помощью к Всемирному банку, чтобы использовать биткоин в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. По словам Селайи, Международный валютный фонд (МВФ) «не против» того, чтобы Сальвадор перевел экономику на биткоины.
10 июня представитель МВФ Джерри Райс заявлял, что с признанием биткоина официальным платежным средством в Сальвадоре есть ряд экономических, финансовых и юридических трудностей. Профессор прикладной экономики в Университете Джонса Хопкинса Стив Ханке также утверждал, что принятие биткоина платежным средством может полностью разрушить экономику Сальвадора.
Сальвадор стал первой в мире страной, которая узаконила биткоин в качестве официального платежного средства. Соответствующее решение было принято парламентом страны 9 июня.
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