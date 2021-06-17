В Кремле объяснили слова Путина про обсуждение Украины «мазком»

Углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было, детального проговора не последовало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Про „Украину мазком“ могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было, как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало», — заявил Песков в эфире «Эха Москвы», отвечая на вопрос о том, что значили слова Путина.

На пресс-конференции по итогам встречи Путин заявил, что тема вступления Украины в НАТО в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом затрагивалась «мазком».