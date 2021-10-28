Власти Сальвадора купили биткоины на $25 млн

Власти Сальвадора купили 420 биткоинов на сумму около $25 млн, сообщил президент страны Найиб Букеле. Покупка состоялась в момент отката курса первой криптовалюты. Вчера он резко падал на 7%, до $58 тыс. По состоянию на утро 28 октября биткоин торгуется на уровне в $59 тыс.
«Ожидание было долгим, но оно того стоило. Мы только что выкупили просадку!», — написал Букеле в Twitter-аккаунте.
Теперь Сальвадор владеет 1120 BTC стоимостью свыше $66 млн. В предыдущий раз власти страны приобрели 150 биткоинов 20 сентября, во время отката курса криптовалюты до $45 тыс.
7 сентября в стране вступил в силу закон о наделении первой криптовалюты статусом законного платежного средства наравне с долларом США. В тот же день власти купили первые 550 биткоинов.
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