МВФ призвал Сальвадор лишить биткойн статуса официального платежного средства

Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Сальвадора отменить принятое в 2021 году решение о признании биткойна официальным платежным средством в республике. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.
Как следует из документа, представители МВФ провели консультации с властями страны относительно экономической ситуации в ней. Они, в частности, заострили внимание на том, что Сальвадор быстро восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией.
Члены Исполнительного совета фонда «согласились с тем, что важно содействовать финансовой инклюзивности, и отметили, что цифровые средства оплаты, включая электронный кошелек Chivo, могли бы сыграть такую роль». «Однако они указали на необходимость строгого регулирования и надзора в отношении новой экосистемы Chivo и биткойна. Они подчеркнули, что имеются связанные с использованием биткойна серьезные риски относительно финансовой стабильности, добросовестности в финансовой сфере и защиты потребителей, а также связанных с этим финансовых условных обязательств. Они призвали власти сузить сферу применения закона о биткойне, лишив его статуса официального платежного средства», — говорится в документе.
В заявлении также констатируется, что некоторые члены Исполнительного совета МВФ «выразили озабоченность относительно рисков, связанных с выпуском облигаций, обеспеченных биткойном».
В Сальвадоре в сентябре 2021 года вступил в силу закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством — наряду с долларом США. Сальвадор стал первым государством в мире, предоставившим этой цифровой валюте такой статус.
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