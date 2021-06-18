Ялту закрыли из-за наводнения и объявили эвакуацию

Въезд в Ялту, которая находится в аннексированном Крыму, полностью закрыт из-за наводнения, сообщила мэр города Янина Павленко. В городе объявлена чрезвычайная ситуация.
«В настоящий момент полностью закрыт въезд в города, поскольку неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава богу, нет жертв. Я прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу... Мы не знаем, что будет в ближайшие часы и можем только надеяться на лучшее», — сказала Павленко.
Мэр попросила все компании и предприятия отправить сотрудников по домам. В городе организованы пункты для эвакуации людей.
В Ялте из-за многочасового дождя из берегов вышла река Водопадная. Вода залила все переходы, подтоплены некоторые дома.
За ночь в городе выпала месячная норма осадков.
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