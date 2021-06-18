Ялту закрыли из-за наводнения и объявили эвакуацию

Въезд в Ялту, которая находится в аннексированном Крыму, полностью закрыт из-за наводнения, сообщила мэр города Янина Павленко. В городе объявлена чрезвычайная ситуация.

«В настоящий момент полностью закрыт въезд в города, поскольку неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава богу, нет жертв. Я прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу... Мы не знаем, что будет в ближайшие часы и можем только надеяться на лучшее», — сказала Павленко.

Мэр попросила все компании и предприятия отправить сотрудников по домам. В городе организованы пункты для эвакуации людей.

В Ялте из-за многочасового дождя из берегов вышла река Водопадная. Вода залила все переходы, подтоплены некоторые дома.

За ночь в городе выпала месячная норма осадков.