Кравчук считает нужным включить США в нормандский формат

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что присоединение США к нормандскому формату могло бы стать большим шагом для урегулирования конфликта.
«Если США присоединятся (к нормандскому формату — ред.), считаю, что это будет очень большой шаг к урегулированию процесса. Это будет означать, что и на минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Дом».
По его словам, со стороны нынешних участников «нормандского формата» ФРГ и Франции отсутствует твердость и системность позиций в отношении РФ.
«Нет, на мой взгляд, твердости, системности и последовательности со стороны Германии и Франции в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится. А именно, что она агрессор, и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать», — добавил Кравчук.
Напомним, что так называемый нормандский формат переговоров существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.
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