В США заявили о готовности поддержать нормандский формат

США готовы оказывать поддержку дипломатическим усилиям и «нормандскому формату» для урегулирования конфликта на Донбассе, говорится в заявлении посольства США в России по итогам визита в Москву помощника госсекретаря Карен Донфрид.
«В ходе этих встреч Донфрид обсудила озабоченности США в связи с наращиванием сил РФ рядом с Украиной и подчеркнула приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря обратила внимание, что достичь прогресса по окончанию конфликта на востоке Украины возможно путем реализации минских соглашений и что США готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку «нормандского формата», — говорится в заявлении посольства.
При этом российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Россия и США договорились продолжить диалог по имплементации минских соглашений «с учетом позиции американского лидера Джо Байдена о необходимости предоставления Донбассу особого статуса».
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