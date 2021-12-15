В США заявили о готовности поддержать нормандский формат

США готовы оказывать поддержку дипломатическим усилиям и «нормандскому формату» для урегулирования конфликта на Донбассе, говорится в заявлении посольства США в России по итогам визита в Москву помощника госсекретаря Карен Донфрид.

«В ходе этих встреч Донфрид обсудила озабоченности США в связи с наращиванием сил РФ рядом с Украиной и подчеркнула приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря обратила внимание, что достичь прогресса по окончанию конфликта на востоке Украины возможно путем реализации минских соглашений и что США готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку «нормандского формата», — говорится в заявлении посольства.

При этом российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Россия и США договорились продолжить диалог по имплементации минских соглашений «с учетом позиции американского лидера Джо Байдена о необходимости предоставления Донбассу особого статуса».