Войти
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе
позиция
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе
Лукашенко предложил позакрывать часть посольств Беларуси
соседи
Лукашенко предложил позакрывать часть посольств Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

В РФ не хотят видеть США в «нормандском формате»

458
В РФ не хотят видеть США в «нормандском формате»

Политика США в отношении Украины делает невозможным участие США в «нормандском формате» переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом «РИА Новости» заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», — сказал замглавы МИДа.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил СМИ, что Киев заинтересован в создании дополнительных механизмов для решения вопроса Донбасса. В частности, он допустил, что в переговорах могут принять участие США и Польша.

«Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира», — пояснил Резников.

Читайте также: Государственный долг всех стран приближается к 100% мирового ВВП

С марта ситуация на Донбассе обострилась: на линии соприкосновения ежедневно происходят вооруженные столкновения. Есть сообщения о погибших и раненых, в том числе среди гражданского населения.

США, нормандский формат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 апреля 2021
Вторник, 6 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны. И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой. И пытаться добиться высоких результатов. Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016