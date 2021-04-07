В РФ не хотят видеть США в «нормандском формате»

Политика США в отношении Украины делает невозможным участие США в «нормандском формате» переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом «РИА Новости» заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», — сказал замглавы МИДа.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил СМИ, что Киев заинтересован в создании дополнительных механизмов для решения вопроса Донбасса. В частности, он допустил, что в переговорах могут принять участие США и Польша.

«Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира», — пояснил Резников.

С марта ситуация на Донбассе обострилась: на линии соприкосновения ежедневно происходят вооруженные столкновения. Есть сообщения о погибших и раненых, в том числе среди гражданского населения.