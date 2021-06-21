В ЕС анонсировали жесткие санкции против экономики Беларуси

Новые санкции ЕС против Беларуси коренным образом отличаются от предыдущих. Если раньше они были индивидуальными, то теперь удар направлен на экономику, в первую очередь экспорт, что скажется на жизни обычных людей в стране
Новые санкции Евросоюза против Беларуси, которые сейчас разрабатываются, будут в корне отличаться от предыдущих, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге. Трансляция заседания велась на сайте Европейского совета.
Если прежние санкции были в основном индивидуальные, то подготовленные сейчас сильно ударят по важнейшим секторам экономики Беларуси и в первую очередь по экспорту, пообещал Боррель. В санкционный список планируется внести 86 физических и юридических лиц, уточнил он.
«Обычно мы ограничиваемся индивидуальными ограничительными мерами. Это объясняется тем, что экономические санкции затрагивают население, а мы пытаемся не наносить ущерб людям, которые ни в чем не виноваты. Но наступает момент, когда необходимо принимать более жесткие меры, которые, к сожалению, затронут и население, поскольку белорусские власти не меняют свое поведение, в стране более 500 политических заключенных. Мы были свидетелями страшных спектаклей: похищение журналистов, якобы признания перед телевизионными камерами. Поэтому мы должны использовать все доступные меры», — пояснил Боррель.
Он выразил надежду, что министры иностранных дел стран ЕС будут едины и поддержат разработанные в рабочих группах предложения. Окончательно они должны быть утверждены на саммите глав стран Евросоюза.
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