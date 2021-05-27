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Санкции ЕС против Беларуси могут коснуться нефти и калия

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Санкции ЕС против Беларуси могут коснуться нефти и калия

Министры иностранных дел Евросоюза не исключают введения санкций в отношении химического и нефтеперерабатывающего секторов Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair, сообщает Reuters. Глава дипломатии Жозеп Боррель отметил, что министры на встрече в Лиссабоне обсудят, какие конкретно секторы белорусской экономики затронут ограничения.

"Угон самолета и задержание двоих пассажиров абсолютно неприемлемы, и мы начнем обсуждать реализацию секторальных и экономических санкций",— заявил Боррель.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что санкции должны затрагивать секторы, которые в большей степени связаны с личным благосостоянием белорусских чиновников. "Мы могли бы поговорить о секторе нефтепродуктов",— отметил он.

Лукашенко будет очень сильно ранен, если мы (введем санкции) против экспорта калийных удобрений«,— добавил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Доход от поставок нефтепродуктов в Европу занимает около 20% поступлений бюджета Беларуси. В 2020 году их поставка на европейский рынок принесла Беларуси более $1 млрд. Общий объем экспорта калия страны в 2020 году составил $2,4 млрд, но на ЕС пришлось менее 10% ($196 млн).

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23 мая в Минске экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair из-за ложного сообщения о минировании. Были задержаны основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которые летели на самолете. Некоторые страны отказались от авиасообщения с Беларусью или вводят другие ограничения на полеты в связи с этим инцидентом.

ЕС, Беларусь, санкции, Роман Протасевич
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