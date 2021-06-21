Курс биткоина упал на 7% за полчаса

Утром 21 июня курс биткоина обвалился на 7% за полчаса, до минимума с 8 июня в $32,2 тыс. По состоянию на 9:50 первая криптовалюта торгуется на отметке в $32,8 тыс., согласно CoinGecko. За прошедшие сутки актив подешевел на 8%.

Цена биткоина снижается после того, как на прошлой неделе она вновь не смогла закрепиться выше $40 тыс. 15 июня на пике котировки актива достигали отметки в $41,3 тыс. С тех пор первая криптовалюта подешевела более чем на 20%.

Стоимость биткоина начала активно снижаться после негативных новостей из Китая, где власти провинции Сычуань, крупного центра по добыче криптовалюты, запретили майнинг. Новые правила в первую очередь сказались на 26 майнинг-компаний, которые работали в регионе официально. К 20 июня им была прекращена подача электроэнергии.

Добыча криптовалют запрещена на государственном уровне и в трех других китайских провинциях — Юньнань, Цинхай и Синцзян. Это вынудило крупных майнеров покидать страну.