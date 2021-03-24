Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Шесть государств — партнеров Евросоюза сообщили о присоединении к решению Совета ЕС продлить на год санкции сообщества против Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против Беларуси. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета», — говорится в документе.
Ранее в феврале Евросоюз продлил на 12 месяцев — до 28 февраля 2022 года — санкции в отношении 88 представителей руководства и бизнеса Беларуси, включая президента страны Александра Лукашенко, и 7 компаний.
В настоящее время ЕС ввел три блока санкций против Беларуси — в октябре, ноябре и декабре 2020 года, в общей сложности в черный список включены 88 физических лиц и 7 компаний. Физлицам запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, европейскому бизнесу запрещено любое сотрудничество с включенными в список юридическими лицами, за исключением выполнения ранее заключенных контрактов.
22 февраля на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе было принято решение разработать четвертый санкционный пакет против Беларуси, а также активизировать поддержку оппозиционных сил в стране.
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