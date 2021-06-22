В Грузии спустя полгода разрешили выходить ночью на улицу

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 при премьер-министре Грузии принял решение с 1 июля отменить запрет на выход граждан на улицы в ночное время.
Помимо этого, грузинские власти отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе. Их надо будет носить только в транспорте и в закрытых помещениях. С 1 июля будет упразднено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час.
Однако, несмотря на снятие запрета выходить ночью на улицу, рестораны и развлекательные центры будут работать лишь до полуночи.
Комендантский час в Грузии на фоне распространения коронавируса был введен 9 ноября. Первоначально гражданам было запрещено выходить на улицу с 22:00 до 05:00. Позднее комендантский час был увеличен, запрет начал действовать с 21:00.
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