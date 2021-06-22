Путин в статье Die Zeit назвал Россию частью Европы и упрекнул Запад в «перевороте» в Украине

В немецком издании Die Zeit опубликована статья президента РФ Владимира Путина, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, которая началась 22 июня 1941 года. Ее русскоязычная версия появилась на сайте Кремля.

В начале статьи Путин напомнил о подвигах Красной армии в борьбе с нацизмом и поблагодарил «союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу».

Вскоре после этого Путин переходит от исторического опыта к развитию новых отношений между Россией и Европой, чему и посвящена большая часть статьи. «Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, еще немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом „от Атлантики до Урала“, а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока. Именно в этой логике — в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, — Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами», — уверяет президент РФ.

Однако, считает Путин, в итоге «возобладал другой подход», связанный с расширением НАТО на Восток. «Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что „это не направлено против вас“, что „границы блока к вам приближаться не будут“ — поспешили быстро забыть. А прецедент был создан», — считает он.

По мнению российского президента, по итогам нескольких волн расширения НАТО «многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией». Одним из итогов этого Путин считает кризис 2014 года в Украине. «Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот в Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?», — пишет Путин.

Президент России считает, что «вся система европейской безопасности сильно деградировала» и сейчас в Европе растет напряжение, связанное с гонкой вооружений. «Почему так происходит? И главное, какие выводы мы обязаны сделать вместе? О каких уроках истории вспомнить? Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой», — написал президент РФ.

Путин заявил, что «Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой». «Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их», — завершает он статью.