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В РФ суточное число смертей от COVID-19 достигло рекорда за полгода

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В РФ суточное число смертей от COVID-19 достигло рекорда за полгода

В России за последние сутки по данным местного опертштаба зафиксировано 16 715 новых случаев заражения COVID-19, умерли 546 человек. Число смертей от коронавируса за сутки достигло январского уровня и оказалось рекордным с 11 февраля — тогда умерли 553 человека.

Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 86, что стало максимумом с начала пандемии.

При этом ниже 17 тыс. прирост заболевших опустился впервые с 18 июня.

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Рост заболеваемости коронавирусом в РФ, наблюдаемый в последний месяц, связывают с распространением нового штамма в Индии.

Штамм коронавируса «дельта», впервые был зафиксирован в Индии, попал уже в 92 страны, заявила на брифинге в понедельник, 21 июнь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Вакцины остаются эффективным методом противодействия и для этого штамма, но только при условии полного завершения курса вакцинации.

По ее словам, штамм «дельта» вызывает «особую обеспокоенность, поскольку более заразен и быстро распространяется по миру».

На основе предыдущих свидетельств известно, что заражение этим вариантом увеличивает риск госпитализации. В то же время доказательств того, что новый штамм более смертельней, нет.

Россия, коронавирус
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