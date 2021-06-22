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Зеленский объявил о запуске общенациональной программы «Здоровая Украина»

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Зеленский объявил о запуске общенациональной программы «Здоровая Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске общенациональной программы президента «Здоровая Украина», которая нацелена на увеличение продолжительности жизни населения в стране.

«Мы начинаем общенациональную программу президента „Здоровая Украина“. Она разработана многими специалистами, Офисом президента совместно с тремя министерствами ... Программа направлена на все возрастные категории и группы нашего населения и нацелена на достижении одной главной цели, которая одной фразой звучит так: украинцы должны жить дольше», — заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Здоровая Украина», сообщает Интерфакс-Украина.

По словам президента, цифры, отражающие среднюю продолжительность жизни в Украине, «в настоящее время неутешительные».

«В Украине средняя продолжительность жизни составляет 72 года. По этому показателю мы занимаем 115-е место в мире. Но самое страшное здесь не рейтинги, а то, что численность населения Украины уменьшается с каждым годом. Чтобы понять эту угрозу, достаточно посчитать, сколько нас будет через 10-20 или 50 лет, если мы не изменим эту ситуацию кардинально», — сказал президент.

Он добавил, что «в Украине здоровье и активный образ жизни должны быть популярны и стать неотъемлемой частью жизни всего общества».

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По его словам, первой составляющей программы «Здоровая Украина» должна стать модель здоровой школы.

«Это 8 компонентов для укрепления здоровья и иммунитета всех учеников и всех школ по всей Украине. Это реформа школьного питания, новое школьное меню, которое одновременно полезное и вкусное, популяризация спортивных секций, новые онлайн-приложения, новая концепция уроков физкультуры и многое другое, что с раннего детства должно делать наших детей здоровыми», — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский, Здоровая Украина
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