Пожилые украинцы будут каждые 2 года проходить полные медицинские обследования

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внедрении в Украине системы полного медицинского обследования для украинцев старше 55 лет в рамках общенациональной президентской программы «Здоровая Украина».
«Для лиц старше 55 лет будут внедрены медицинские check-up — полные медицинские обследования каждые 2 года, а для некоторых категорий — каждый год. Ранняя диагностика позволит государству спасать граждан», — заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Здоровая Украина».
По словам президента, «цифры, отражающие среднюю продолжительность жизни в Украине, в настоящее время неутешительные».
«В Украине средняя продолжительность жизни составляет 72 года. По этому показателю мы занимаем 115-е место в мире. Но самое страшное здесь не рейтинги, а то, что численность населения Украины уменьшается с каждым годом. Чтобы понять эту угрозу, достаточно посчитать, сколько нас будет через 10-20 или 50 лет, если мы не изменим эту ситуацию кардинально», — отметил президент.
Как отметил Зеленский, «в рамках программы «Здоровая Украина» должна также появиться модель здоровой школы, которая предусматривает реформу школьного питания, популяризацию спортивных секций, новую концепцию уроков физкультуры и др.
Кроме того, еще одним компонентом программы «Здоровая Украина» станет создание в Украине сети «активных» парков и спортивных площадок.
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