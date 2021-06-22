В приложении «Дия» появится кабинет пациента

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в приложении «Действие» запустят кабинет пациента. Это может произойти уже осенью этого года.
Об этом министр сообщил в ходе брифинга.
«Приложение „Дия“ — там будет кабинет, в котором можно это все (прохождение медицинских чекапов, — ред.) отслеживать. Регулироваться это будет нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения. А в кабинете можно отследить и посмотреть свой график. Мы вводим общую ответственность семейного врача и человека», — сказал Ляшко, которого цитирует РБК-Украина.
Глава Минздрава отметил, что сначала у кабинета будет ограничен функционал.
«Сначала мы его запускаем. В нем будет определенный ограниченный функционал, но до конца года, я думаю, что он будет работать в кабинете пациента... работаем над тем, чтобы кабинет появился уже осенью этого года», — добавил он.
Напомним, сегодня глава государства Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут полные медицинские обследования каждые два года для граждан старше 55 лет.
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