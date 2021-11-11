Европа одобрила два препарата против коронавируса

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препараты Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител для лечения коронавируса. Их рекомендовано применять больным в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 килограммов.
Об этом сообщает пресс-служба EMA.
«Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) рекомендовал разрешить Ronapreve (касиривимаб/имдевимаб) и Regkirona (регданвимаб) для лечения COVID-19», — говорится в пресс-релизе агентства.
Отмечается, что Ronapreve и Regkirona — первые лекарства против коронавируса с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комиссии EMA.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016