Европа одобрила два препарата против коронавируса

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препараты Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител для лечения коронавируса. Их рекомендовано применять больным в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 килограммов.

Об этом сообщает пресс-служба EMA.

«Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) рекомендовал разрешить Ronapreve (касиривимаб/имдевимаб) и Regkirona (регданвимаб) для лечения COVID-19», — говорится в пресс-релизе агентства.

Отмечается, что Ronapreve и Regkirona — первые лекарства против коронавируса с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комиссии EMA.