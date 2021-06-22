В Индии появился еще более опасный штамм коронавируса «дельта плюс»

Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм «дельта плюс» (B.1.617.2.1) «вызывающим беспокойство», сообщил Минздрав страны.
Так называют вариант вируса, если есть доказательства, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезное заболевание или может «ускользать» от действия вакцин или антител.
«INSACOG сообщил, что штамм „дельта плюс“... имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела», — говорится в сообщении Минздрава Индии.
Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в стране в октябре прошлого года. Затем у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.
«Дельта»-штамм продолжает мутировать. В воскресенье в индийском штате Махараштра выявили разновидность «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Районы, где есть этот вариант, опечатали; в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. «Дельта плюс» отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что «дельта»-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом там уверяют, что все существующие вакцины эффективны против мутации.
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