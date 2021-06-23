Россия призвала США и НАТО отказаться от учений с Украиной в Черном море

Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве», — говорится в заявлении посольства в твиттере.

«Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море», — отмечают в посольстве.

Во вторник Госдеп США сообщил о том, что шестой флот американских ВМС примет участие в учениях «Sea Breeze-2021», которые США проведет совместно с Украиной в Черном море.

В маневрах планируется задействовать около 40 боевых кораблей. В них примут участие союзники США по НАТО и страны-партнеры.