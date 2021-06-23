Глава МИД ФРГ хочет новой динамики для нормандского формата

Переговоры в нормандском формате по Донбассу нуждаются в новой динамике, работа в этом направлении ведется. Об этом заявил в среду в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Мы говорили и об Украине, о переговорах в формате четверки. Никто не может быть удовлетворен статусом-кво. Минские соглашения должны быть реализованы, в нормандском формате нам нужна новая динамика», — сказал министр.
«Для этого мы в настоящее время работаем над содержательными предпосылками для министерской встречи», — добавил Маас. По его словам, также очень важно иметь поддержку США.
Также ФРГ обсуждает с США, как сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2», отметил министр.
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