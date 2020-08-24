Маас анонсировал встречу глав МИД стран Нормандского формата в сентябре, в РФ о ней ничего не знают

Встреча министров иностранных дел стран Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться в сентябре, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и добавил, что на ней могут обсудить «формулу Штайнмайера», проведение местных выборов на Донбассе, передачу полномочий на российско-украинском участке госграницы, а также полномочия военных.

«Для того чтобы мы встретились в Нормандском формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, все вовлеченные стороны понимают, что нам надо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения. С одной стороны есть перемирие, с другой стороны есть механизмы, которые должны применяться для контроля. Это касается также устройства дополнительных пунктов перехода», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.

Маас отметил, что в этом вопросе «уже начали вещи осуществляться» и есть ряд социальных, экономических тем, которые обсуждались в Париже.

«То есть если нам удастся, и если активно на этим будем работать на уровне министров иностранных дел между ведомствами Федерального канцлера и Офисом президента, тогда у нас будет возможность обсудить и политические вопросы, то есть так называемую формулу Штайнмайера, когда состоятся региональные выборы, каким образом состоится передача полномочий на границе, какие будут полномочия иметь военные. Это вещи, которые должны обсуждаться в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел», — подчеркнул глава МИД Германии.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что шагом вперед является соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

«Я всегда говорю, что ключ к миру в Украине, ключ к прекращению российской агрессии против Украины находится в Москве, но меня обнадеживает тот факт, что на протяжении последнего времени благодаря очень активной вовлеченности моего немецкого и французского коллег, благодаря усилиям Украины, благодаря определенным позитивным шагам со стороны России нам удалось сдвинуть (ситуацию — Ред.) с места», — пояснил он.

Также Кулеба указал, что глава МИД РФ Сергей Лавров «не выдвигает каких-то дополнительных предусловий для проведения нашей встречи министров в сентябре».

«Все мы четыре министра настроены на одно — на то, чтобы эта встреча была содержательной, на то, чтобы мы говорили по сути, а не топили проблему в дипломатических формулировках и разговорах. Наша задача — говорить по сути и искать конкретные решения. Я убежден, что по состоянию на сейчас такая настроенность у нас есть, а соответственно, если такая же настроенность есть и у министра Лаврова, то ключ не просто найдется, а сделает поворот, и замок может открыться», — подчеркнул глава МИД Украины.

В то же время Министерство иностранных дел России не знает о подготовке встречи глав МИД «нормандской четверки». Об этом заявила в понедельник СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нам об этом неизвестно. В ходе переговоров Мааса в Москве ему была переподтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения парижского саммита», — сказала Захарова.